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Чжан Зинаида
6.0
0
Чжан Зинаида
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Краснореченская, 107А
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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