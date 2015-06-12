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  3. Чичкова Ольга Геннадьевна
Чичкова Ольга Геннадьевна
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Чичкова Ольга Геннадьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет
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Информация о враче
Образование
  • 1991г. - ХГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Международный сертификат VDW
  • 2010г. - лекционно-практическая конференция "Художественное моделирование и реставрация зубов"
  • 2011г. - сертификат "Мануальные навыки наложения коффердама. Выбор кламмеров и техники наложения. Профилактическая программа препаратами "Voco""
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Адреса и стоимость приёма
Докомит
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 15А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
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