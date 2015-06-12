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Чичкова Ольга Геннадьевна
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Чичкова Ольга Геннадьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет
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Информация о враче
Образование
1991г. - ХГМИ
Курсы повышения квалификации
Международный сертификат VDW
2010г. - лекционно-практическая конференция "Художественное моделирование и реставрация зубов"
2011г. - сертификат "Мануальные навыки наложения коффердама. Выбор кламмеров и техники наложения. Профилактическая программа препаратами "Voco""
2013г. - сертификат "Эндодонтия экстро-класса без проблем"
Сертификат 0127240557459 от 12.06.2015
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Адреса и стоимость приёма
Докомит
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 15А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
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