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  3. Чижова Галина Всеволодовна
Чижова Галина Всеволодовна
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Чижова Галина Всеволодовна

Гинеколог, Акушер
Стаж не указан / Доктор медицинских наук
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Акушер
По запросу
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