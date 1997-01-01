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Чигринец Валентина Александровна
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Чигринец Валентина Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1968-1974 гг.
  • АГМА, Интернатура по "Акушерству и гинекологии", 1974-1975 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Специализация "Вопросы перинатальной патологии" (г. Ереван), 1984 г.
  • Специализация "Акушерство и гинекология", 1988 г.
  • ИПКСЗ, "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии", 1997 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1974г. - врач акушер-гинеколог в чередовании врача в женской консультации гинекологического, акушерского отделений
  • 2005-2014гг. - заведующая акушерским отделением ЦРБ г. Николаевск-на-Амуре
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Адреса и стоимость приёма
Международная академия ДВ
ул. Льва Толстого, 12
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1400 р
2 отзыва

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