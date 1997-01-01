Чигринец Валентина Александровна
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Проводит амбулаторные приемы женщин и гинекологическими заболеваниями женской половой среды, приемы консультационного характера беременных женщин. Амбулаторный прием в виде консультативных приемных, в виде оказания гинекологических операций и манипуляций (работа на аппарате "ФОТЕК", радиоволновое лечение, плазмолифтинг).
Плазмолифтинг - уникальная технология лечения дистрофических заболеваний вульвы, хронические заболевания шейки матки, такие как эрозия, эндоцервицит, др. заболевания матки, спаечные процессы малого таза, урогенитальные атрофии.
За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд награждена знаком «Отличник здравоохранения».
Плазмолифтинг - уникальная технология лечения дистрофических заболеваний вульвы, хронические заболевания шейки матки, такие как эрозия, эндоцервицит, др. заболевания матки, спаечные процессы малого таза, урогенитальные атрофии.
За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд награждена знаком «Отличник здравоохранения».
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Адреса и стоимость приёма
ул. Льва Толстого, 12
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1400 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1400 р
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