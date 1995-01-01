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Чиняева Наталья Михайловна
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Чиняева Наталья Михайловна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 30 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1975 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", на базе больницы им. Истомина, 1976 г.
  • ХГМИ, Ординатура по специальности "Педиатрия", 1985 г.
Курсы повышения квалификации
  • Цикл информации по эхолокации в отделении функциональной диагностики Хабаровской краевой клинической больницы, 1989 г.
  • ХГМИ, Ультразвуковая диагностика, 1995 г.
  • "Вопросы лучевой диагностики заболеваний детского возраста" при Российской медицинской академии последипломного образования, 1995 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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