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Чиняева Наталья Михайловна
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Чиняева Наталья Михайловна
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 30 лет
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1975 г. окончания.
Интернатура по специальности "Педиатрия", на базе больницы им. Истомина, 1976 г.
ХГМИ, Ординатура по специальности "Педиатрия", 1985 г.
Курсы повышения квалификации
Цикл информации по эхолокации в отделении функциональной диагностики Хабаровской краевой клинической больницы, 1989 г.
ХГМИ, Ультразвуковая диагностика, 1995 г.
"Вопросы лучевой диагностики заболеваний детского возраста" при Российской медицинской академии последипломного образования, 1995 г.
ДВГМУ, Эхокардиография, 2000 г.
Повышение квалификации по специальности "Ультразвуковая диагностика в педиатрии" при Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения, 2005 г.
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2007 г.
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика в педиатрии, 2013 г.
ИПКСЗ, "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика в педиатрии, 2018 г.
ИПКСЗ, "Ультразвуковая диагностика", 2015 г.
Еще 7
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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