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Чиняева Татьяна Васильевна
6.0
0
Чиняева Татьяна Васильевна
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Благовещенск, Лечебное дело, 1984 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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