  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Чубченко Наталья Дмитриевна
Чубченко Наталья Дмитриевна

Чубченко Наталья Дмитриевна

Стоматолог
Стаж 18 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
AllDent
Доступна онлайн запись
ул. Ким Ю Чена, 15
Первичный приём взрослых
Стоматолог
1000 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог
1000 р

Похожие специалисты

Все врачи