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  3. Чукарина Софья Сергеевна
Чукарина Софья Сергеевна

Чукарина Софья Сергеевна

Терапевт
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Лечебное дело, 2020 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Терапевт
3000 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
По запросу

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