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  3. Чулкова Полина Александровна
Чулкова Полина Александровна
6.3
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Чулкова Полина Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Зубная Фея
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 81А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

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