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Чурина Анжелика Валерьевна
6.3
6
Чурина Анжелика Валерьевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
Сертификат "Акушерство и гинекология", действителен до 21 февраля 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
6 отзывов
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