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  3. Чурина Анжелика Валерьевна
Чурина Анжелика Валерьевна
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Чурина Анжелика Валерьевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", действителен до 21 февраля 2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №2
пер. Казарменный, 4
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
6 отзывов

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