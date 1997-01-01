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  3. Цыбенко Татьяна Сергеевна
Цыбенко Татьяна Сергеевна
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Цыбенко Татьяна Сергеевна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, педиатрия, 1997 г. окончания.
  • Сертификат "Функциональная диагностика", действителен по 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Консультация детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
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