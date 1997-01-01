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Цыбенко Татьяна Сергеевна
6.0
0
Цыбенко Татьяна Сергеевна
Врач функциональной диагностики
,
Зав. отделением
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, педиатрия, 1997 г. окончания.
Сертификат "Функциональная диагностика", действителен по 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Консультация детей
Врач функциональной диагностики
По запросу
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