Данченко Ирина Анатольевна
Стаж 25 лет
Принимает детей
Занимается психологическим консультированием, психодиагностикой, индивидуальной и групповой психокоррекцией. Провожу профориентацию для детей и подростков (диагностирую их интересы, склонности и способности, помогает определить предпочитаемые типы профессий и сферы деятельности и т.д.), специализируется на проблемах детей и подростков, имеющих отклонения в личностном и интеллектуальном развитии, нарушения эмоционально-аффективной сферы (страхи, тревога, неадекватная самооценка), коммуникативной (одиночество, неумение выстраивать дружеские отношения, конфликты с родителями, сверстниками, учителями) и поведенческой сферы (гиперактивность, отклоняющееся и агрессивное поведение). В своей работе активно использует методы психокоррекции памяти, внимания, мышления, а также техники арттерапии, глинотерапии, песочной терапии, сказкотерапии, гармонизации детско-родительских отношений, психорелаксации и др.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Психолог
По запросу
Доступна онлайн запись
пр. Трамвайный, 5А
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Психолог
По запросу
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