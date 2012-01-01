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  3. Данченко Ирина Анатольевна
Данченко Ирина Анатольевна
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Данченко Ирина Анатольевна

Психолог
Стаж 25 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия".
  • ХГПУ, специализация "Практическая психология"
  • ХГГУ, специализация "Педагогика".
Курсы повышения квалификации
  • Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка инвалида в части получения образования в обычных образовательных учреждениях» в рамках целевой государственной программы «Доступная среда» , 36 часов (МГППУ), 2011-2015 гг.
  • Юнгианская песочная терапия, Российская ассоциация юнгианской песочной терапии, г. Санкт-Петербург, 2012 г.
  • «Культура применения поведенческой психологии в образовательном процессе», 32 часа , Центр классического психологического консультирования и экспертизы, г. Смоленск, 2012 г.
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Участие в ассоциациях

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Психолог
По запросу
Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Доступна онлайн запись
пр. Трамвайный, 5А
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Психолог
По запросу
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