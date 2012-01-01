Данченко Ирина Анатольевна

Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка инвалида в части получения образования в обычных образовательных учреждениях» в рамках целевой государственной программы «Доступная среда» , 36 часов (МГППУ), 2011-2015 гг.

Юнгианская песочная терапия, Российская ассоциация юнгианской песочной терапии, г. Санкт-Петербург, 2012 г.

«Культура применения поведенческой психологии в образовательном процессе», 32 часа , Центр классического психологического консультирования и экспертизы, г. Смоленск, 2012 г.