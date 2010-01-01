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Данилова Анна Николаевна
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Данилова Анна Николаевна
Массажист
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМК, специальность "Медицинская сестра", 2010 г. окончания.
ДВГАФК, Специалист по адаптивной физической культуре (диплом с отличием), 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр психолого-медико-педагогического сопровождения
Доступна онлайн запись
ул. Истомина, 71
Консультация детей
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
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