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  3. Данилова Анна Николаевна
Данилова Анна Николаевна
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Данилова Анна Николаевна

Массажист
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМК, специальность "Медицинская сестра", 2010 г. окончания.
  • ДВГАФК, Специалист по адаптивной физической культуре (диплом с отличием), 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр психолого-медико-педагогического сопровождения
Доступна онлайн запись
ул. Истомина, 71
Консультация детей
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
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