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Давидович Майя Александровна
6.0
0
Давидович Майя Александровна
Зав. отделением
,
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Сертификат по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" №07273100882111, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Станция переливания крови
ул. Волочаевская, 46
Консультация взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
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