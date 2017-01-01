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  3. Давлетбаев Максим Радикович
Давлетбаев Максим Радикович
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Давлетбаев Максим Радикович

Педиатр
Стаж 2 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Калинина, 25А
Первичный приём детей
Педиатр
2400 р
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

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