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Давыденко Юлия Витальевна
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Давыденко Юлия Витальевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2013 г. окончания.
ДВГМУ, специальность "Дерматовенерология", 2014 г.
ДВГМУ, профессиональная деятельность "Косметология", 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
ФиОна
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 141
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Бесплатно
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