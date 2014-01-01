  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Давыденко Юлия Витальевна
Давыденко Юлия Витальевна
6.0
0

Давыденко Юлия Витальевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 5 лет
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2013 г. окончания.
  • ДВГМУ, специальность "Дерматовенерология", 2014 г.
  • ДВГМУ, профессиональная деятельность "Косметология", 2014 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ФиОна
Доступна онлайн запись
ул. Карла Маркса, 141
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Бесплатно
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи