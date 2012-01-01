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Давыдов Филипп Юрьевич
6.3
1
Давыдов Филипп Юрьевич
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2012 г. окончания.
Интернатура, ДВГМУ, Педиатрия, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2014 г.
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика в педиатрии, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
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