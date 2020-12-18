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Давыдова Елена Юрьевна
6.0
0
Давыдова Елена Юрьевна
Стоматолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, «Стоматология», 1986 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Сертификат № 0727180479509 «Стоматология детская», действителен до 18.12.2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
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