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  3. Давыдова Елена Юрьевна
Давыдова Елена Юрьевна
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Давыдова Елена Юрьевна

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, «Стоматология», 1986 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат № 0727180479509 «Стоматология детская», действителен до 18.12.2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
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