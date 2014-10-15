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  3. Давыдова Маргарита Николаевна
Давыдова Маргарита Николаевна
6.0
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Давыдова Маргарита Николаевна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ТашкентОрдЗнМедИнс, терапия. Сертификат: 15.10.2014 - до 14.10.2019
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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