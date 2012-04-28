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Демченкова Елена Игоревна
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Демченкова Елена Игоревна

Лор (оториноларинголог), Сурдолог, Отоневролог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специальность «Лечебное дело», 1989 г. окончания.
  • Интернатура по специальности «Оториноларингология».
  • Сертификат А № 4675391 по специальности «Оториноларингология» от 30.03.2013 г.
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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1500 р
Сурдолог
2000 р
Отоневролог
2300 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1300 р
Отоневролог
1700 р
6 отзывов

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