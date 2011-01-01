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Демидович Людмила Сергеевна
6.0
0
Демидович Людмила Сергеевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Куйбышевский Государственный медицинский институт им. Д.И. Ульянова, Лечебное дело, 1978 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
0 отзывов
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