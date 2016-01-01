Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Демин Роман Игоревич
6.0
0
Демин Роман Игоревич
Мануальный терапевт
Стаж 6 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Дальневосточный Государственный Медицинский Университет Специализация врач-педиатр, 2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Детская хирургия", 2016 г.
Сертификат по специальности "Детская хирургия", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
3500 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Курников
Константин Павлович
Мануальный терапевт
6.0
0
Записаться
Сидоренко
Александр Леонидович
Мануальный терапевт
6.7
3
Записаться
Хафизова
Марина Юрьевна
Мануальный терапевт
,
Остеопат
6.3
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...