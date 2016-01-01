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Демин Роман Игоревич
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Демин Роман Игоревич

Мануальный терапевт
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный Государственный Медицинский Университет Специализация врач-педиатр, 2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Детская хирургия", 2016 г.
  • Сертификат по специальности "Детская хирургия", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
3500 р
0 отзывов

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