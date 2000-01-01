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Дёмина Мария Сергеевна
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Дёмина Мария Сергеевна

Психолог
Стаж 10 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГГУ, специализация «Специальная психология», 2007 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая психиатрия в психологической практике", Центр семейной психотерапии и консультирования, продолжительность: 70 часов, июнь 2017 г.
  • Сертификат "Феноменологический подход в психиатрии. Клиническая синдромология. Три основных модели развития психических расстройств", Центр Позитивной Психотерапии, продолжительность: 8 часов, апрель 2016 г.
  • Сертификат "Проектирование психолого-педагогической деятельности по сопровождению образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего образования", Хабаровский краевой институт развития образования, продолжительность: 80 часов, апрель 2016 г.
Еще 7
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Педагог-психолог, МАОУ "Первые шаги", сентябрь 2010 г. - сентябрь 2013 г.
  • Педагог-психолог, МБОУ "Гимназия №1, февраль 2011 г. - декабрь 2014 г.
  • Педагог-психолог, КГБОУ «Школа-интернат № 2», декабрь 2014 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Центр Позитивной Психотерапии
Доступна онлайн запись
пер. Дзержинского, 19
Консультация взрослых
Психолог
2000 р
Консультация детей
Психолог
2000 р
0 отзывов

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