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  3. Дериглазова Анастасия Ивановна
Дериглазова Анастасия Ивановна
6.3
2

Дериглазова Анастасия Ивановна

Логопед
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГГУ по специальности "Логопедия с дополнительной специальностью". С отличием.
  • Присвоена квалификация педагог-логопед, педагог-олигофренопедагог, 2014 г.
  • Повышение квалификации по программе "Актуальные проблемы логопедии", 2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Неокортекс
Доступна онлайн запись
ул. Орджоникидзе, 25А
Первичный приём детей
Логопед
1000 р
Консультация детей
Логопед
1300 р
2 отзыва

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