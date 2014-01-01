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  3. Деркач Николай Николаевич
Деркач Николай Николаевич
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Деркач Николай Николаевич

Психиатр-нарколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Полтавский Медицинский Стоматологический Институт, специализация "Лечебное дело", 1977 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Психиатрия", 1988 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Психиатрия, 2014 г.
  • ИПКСЗ, Психиатрия-наркология, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Автодор
ул. Тихоокеанская, 169
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
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