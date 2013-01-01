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Девятко Татьяна Александровна
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Девятко Татьяна Александровна

Эндокринолог
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2013 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
ЭГО-Лаборатория
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 59
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1000 р
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