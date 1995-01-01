Димитриев Павел Владимирович
Стаж 25 лет
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шевчука, 42
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 116
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
ул. Краснореченская, 63
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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