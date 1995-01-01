Димитриев Павел Владимирович

Повышение квалификации, Дуйсбург, Германия, 2003 г.

Повышение квалификации, Йоханесбург, ЮАР, 2013 г.

Семинар: "Пластика костная, винирная и сендвич техника костной пластики. Правила конфигурирования блоков, правила фиксации. Виды фиксирующих винтов и правила фиксации. Техника выбора костного заменителя. Способы мобилизации лоскута и правили ушивания", г. Хабаровск