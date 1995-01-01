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Димитриев Павел Владимирович
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Димитриев Павел Владимирович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 25 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматологияг", 1995 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Стоматология", 1997 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации, Дуйсбург, Германия, 2003 г.
  • Повышение квалификации, Йоханесбург, ЮАР, 2013 г.
  • Семинар: "Пластика костная, винирная и сендвич техника костной пластики. Правила конфигурирования блоков, правила фиксации. Виды фиксирующих винтов и правила фиксации. Техника выбора костного заменителя. Способы мобилизации лоскута и правили ушивания", г. Хабаровск
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Адреса и стоимость приёма
ТриD
Доступна онлайн запись
ул. Шевчука, 42
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Стоматолог-имплантолог
Бесплатно
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Семейная стоматология
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 116
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
Бесплатно
Доктор
ул. Краснореченская, 63
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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