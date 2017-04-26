  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Димитриева Наталья Альбертовна
Димитриева Наталья Альбертовна
6.0
0

Димитриева Наталья Альбертовна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, стоматология, 1991 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая" действителен по 26.04.2017 г.
  • Сертификат "Стоматология детская", действителен по 11.11.2019 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи