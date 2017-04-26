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Димитриева Наталья Альбертовна
6.0
0
Димитриева Наталья Альбертовна
Стоматолог-терапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, стоматология, 1991 г. окончания.
Сертификат "Стоматология терапевтическая" действителен по 26.04.2017 г.
Сертификат "Стоматология детская", действителен по 11.11.2019 г.
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", действителен по 11.06.2021 г.
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов
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