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  3. Димова Ольга Александровна
Димова Ольга Александровна
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Димова Ольга Александровна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2002 г. окончания.
  • Сертификат, Хирургия с 12.03.2019 по 11.03.2024 г.
  • Сертификат, Организация здравоохранения и общественное здоровье, с 28.07.2017 по 27.07.2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Консультация взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
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