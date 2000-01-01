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Димова(Скорына) Надежда Сергеевна
Димова(Скорына) Надежда Сергеевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
,
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Высшее образование - Дальневосточный государственный медицинский университет, Лечебное дело, 2000 г.
Дальневосточный государственный медицинский университет, Семейная медицина, 2002 г.
Курсы повышения квалификации
Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов ", Гастроэнтерология, 2019 г.
ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Терапия, 2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Гайдара, 13
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