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  3. Дмитриченко Андрей Владимирович
Дмитриченко Андрей Владимирович
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Дмитриченко Андрей Владимирович

Психотерапевт, Главный врач
Стаж не указан
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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Кудесник
ул. Пушкина, 50
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
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