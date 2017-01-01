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Дмитриева Ника Александровна
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Дмитриева Ника Александровна
Клинический психолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ТОГУ, специализация "Психология", 2017 г. окончания.
ТОГУ, Магистратура по специальности "Психология", 2017 - 2019 гг. окончания.
Новосибирский Институт Клинической психологии, Переподготовка по специальности "Клиническая Психология, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Московский Гештальт Институт, 2015 - 2019 гг.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр семейной психотерапии и консультирования
ул. Раздольная, 11
Консультация взрослых
Клинический психолог
По запросу
0 отзывов
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