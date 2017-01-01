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  3. Дмитриева Ника Александровна
Дмитриева Ника Александровна
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Дмитриева Ника Александровна

Клинический психолог
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Информация о враче
Образование
  • ТОГУ, специализация "Психология", 2017 г. окончания.
  • ТОГУ, Магистратура по специальности "Психология", 2017 - 2019 гг. окончания.
  • Новосибирский Институт Клинической психологии, Переподготовка по специальности "Клиническая Психология, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • Московский Гештальт Институт, 2015 - 2019 гг.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр семейной психотерапии и консультирования
ул. Раздольная, 11
Консультация взрослых
Клинический психолог
По запросу
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