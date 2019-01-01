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Добрина Ирина Владимировна
6.0
0
Добрина Ирина Владимировна
Неонатолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Педиатрия, 1991 г. окончания.
Сертификат "Неонатология", действителен по 2019 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Консультация взрослых
Неонатолог
По запросу
Первичный приём взрослых
Неонатолог
По запросу
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