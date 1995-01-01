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Добротворский Михаил Евгеньевич
6.3
1
Добротворский Михаил Евгеньевич
Пластический хирург
Стаж 35 лет
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебный факультет, 1978 г. - 1984 г.
ХГМИ, Кин.орд. и очная аспирантура, 1984 г. - 1991 г.
ХГМИ, Ассистент кафедры, 1991 г. - 1994 г.
ЗАО АМК Региомед специализация по общей хирургии, челюстно-лицевой хирургии, пластической хирургии, 1995 г. -2018 г.
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Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Действительный член ОПРЕХ
Опыт работы
Пластическая реконструктивная хирургия с 1985 г.
Эстетическая хирургия с 2000 г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
1 отзыв
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