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  3. Добротворский Михаил Евгеньевич
Добротворский Михаил Евгеньевич
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Добротворский Михаил Евгеньевич

Пластический хирург
Стаж 35 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебный факультет, 1978 г. - 1984 г.
  • ХГМИ, Кин.орд. и очная аспирантура, 1984 г. - 1991 г.
  • ХГМИ, Ассистент кафедры, 1991 г. - 1994 г.
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Действительный член ОПРЕХ
Опыт работы
  • Пластическая реконструктивная хирургия с 1985 г.
  • Эстетическая хирургия с 2000 г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Консультация взрослых
Пластический хирург
По запросу
1 отзыв

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