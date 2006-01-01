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  3. Докунова Екатерина Владимировна
Докунова Екатерина Владимировна
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Докунова Екатерина Владимировна

Психолог, Директор клиники
Стаж 14 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, по специальности "Психология", квалификация "Практическая психология и консультирование", 2003 - 2008 гг.
  • Висбаденская Академия Позитивной Психотерапии, специализация "Тренер образовательной программы базовый курс в методе позитивной психотерапии", Германия, 2006-2010 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат участия Международный тренинг-семинар по позитивной психотерапии, (09/2009), (28 ч.),выдан WORLD ASSOCIATION FOR POSITIVE PSYCHOTHERAPY (WAPP), Рига, Латвия, 2009 г.
  • Международный тренинг для тренеров по "Операционализированной Психодинамической Диагностике -2", Ведущий проф. Манфред Цирпка, Стамбул, Турция (10 ч) (10/2010).Выдан: Профессор Манфред Цирпка, 2010 г.
  • Сертификат участия V Всемирный Конгресс по Позитивной Психотерапии (10/2010), Стамбул, Турция (32 ч.) Выдан: WORLD ASSOCIATION FOR POSITIVE PSYCHOTHERAPY (WAPP), 2010 г.
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Участие в ассоциациях
  • Состоит одной российской (ППЛ) и двух международных профессиональных организациях (WСP, EFCPP).
Опыт работы
  • Психолог в ООО «Центр Позитивной Психотерапии» , с 2006 г .по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Центр Позитивной Психотерапии
Доступна онлайн запись
пер. Дзержинского, 19
Консультация взрослых
Психолог
2500 р
Консультация детей
Психолог
2500 р
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