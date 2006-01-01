Докунова Екатерина Владимировна
Стаж 14 лет
Принимает детей
Держатель международного сертификата по Позитивной Психотерапии, базовый тренер по позитивной психотерапии.
Индивидуальная психотерапия:
Консультирование и психологическая коррекция стрессовых расстройств и кризисных состояний; Неуверенность в себе, заниженная самооценка; Вопросы поиска и утраты смыслов; Панические и тревожные расстройства (фобии, навязчивости, страхи);
Психосоматические расстройства; Расстройства пищевого поведения, Развитие эмоциональной компетентности; (понимание, выражение, управление своими эмоциями)
Навыки разрешения конфликтов.
Семейная психотерапия и терапия супружеских пар:
вопросы связанные с вступлением в брак (сомнения, страхи); семейные кризисы; частые конфликты; неудовлетворенность отношениями; сексуальные отношения; сложности, связанные с отношениями с родителями.
Детская и подростковая психология.
Бизнес-консультирование, тренинги.
Индивидуальная психотерапия:
Консультирование и психологическая коррекция стрессовых расстройств и кризисных состояний; Неуверенность в себе, заниженная самооценка; Вопросы поиска и утраты смыслов; Панические и тревожные расстройства (фобии, навязчивости, страхи);
Психосоматические расстройства; Расстройства пищевого поведения, Развитие эмоциональной компетентности; (понимание, выражение, управление своими эмоциями)
Навыки разрешения конфликтов.
Семейная психотерапия и терапия супружеских пар:
вопросы связанные с вступлением в брак (сомнения, страхи); семейные кризисы; частые конфликты; неудовлетворенность отношениями; сексуальные отношения; сложности, связанные с отношениями с родителями.
Детская и подростковая психология.
Бизнес-консультирование, тренинги.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Дзержинского, 19
Консультация взрослых
Психолог
2500 р
Консультация детей
Психолог
2500 р
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