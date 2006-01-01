Докунова Екатерина Владимировна

Держатель международного сертификата по Позитивной Психотерапии, базовый тренер по позитивной психотерапии.

Индивидуальная психотерапия:

Консультирование и психологическая коррекция стрессовых расстройств и кризисных состояний; Неуверенность в себе, заниженная самооценка; Вопросы поиска и утраты смыслов; Панические и тревожные расстройства (фобии, навязчивости, страхи);

Психосоматические расстройства; Расстройства пищевого поведения, Развитие эмоциональной компетентности; (понимание, выражение, управление своими эмоциями)

Навыки разрешения конфликтов.

Семейная психотерапия и терапия супружеских пар:

вопросы связанные с вступлением в брак (сомнения, страхи); семейные кризисы; частые конфликты; неудовлетворенность отношениями; сексуальные отношения; сложности, связанные с отношениями с родителями.

Детская и подростковая психология.

Бизнес-консультирование, тренинги.