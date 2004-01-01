Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Долгалева Татьяна Владимировна
6.0
0
Долгалева Татьяна Владимировна
Кардиолог
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура, 1993 г. окончания.
ДВГМУ, Кардиология, 2004 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Кардиология, 2016 г. окончания
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Тушко
Сергей Николаевич
Кардиолог
,
Ревматолог
6.0
0
Записаться
Филонов
Виталий Алексеевич
Кардиолог
7.1
0
Записаться
Баранов
Александр Леонидович
Кардиолог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...