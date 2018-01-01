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Долгалева Виолетта Михайловна
Долгалева Виолетта Михайловна
Невролог (невропатолог)
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Информация о враче
Образование
22 июня 2018 г. - Диплом специалиста №102724 2798753 по специальности "лечебное дело". Дальневосточный государственный медицинский университет.
30 июня 2020 г. - Диплом об окончании ординатуры №102724 105338 по специальности "Неврология". Дальневосточный государственный медицинский университет.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1800 р
Вторичный приём взрослых
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1600 р
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