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  3. Долибец Артем Федорович
Долибец Артем Федорович
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Долибец Артем Федорович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат А №2774896
  • Сертификат ХБ №016389
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Аюрдент
ул. Войкова, 20
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Нк-Дент
ул. Стрельникова, 8А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
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