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Долибец Артем Федорович
6.0
0
Долибец Артем Федорович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
Стаж 16 лет
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Информация о враче
Образование
Сертификат А №2774896
Сертификат ХБ №016389
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Аюрдент
ул. Войкова, 20
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Нк-Дент
ул. Стрельникова, 8А
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
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