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Доманская Татьяна Алексеевна
5.7
0
Доманская Татьяна Алексеевна
Терапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, терапия. Сертификат: 18.05.2012 - до 18.05.2017
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Радищева, 16
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
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