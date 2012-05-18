  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Доманская Татьяна Алексеевна
Доманская Татьяна Алексеевна
5.7
0

Доманская Татьяна Алексеевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, терапия. Сертификат: 18.05.2012 - до 18.05.2017
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №16
ул. Радищева, 16
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи