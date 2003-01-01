Донцов Олег Геннадьевич
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Специализация: вертебрология, миофасциальные синдромы, боль острая и хроническая, туннельные синдромы, ботулинотерапия, ДЦП, пазеры, параличи, наблюдение и ведение пациентов с баклофеновой помпой и DBS стимуляторами. Участие в клинических исследованиях.
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Адреса и стоимость приёма
Хабаровск, ул. Лермонтова, 3
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
2500 р
Остеопат
2500 р
Невролог (невропатолог)
2500 р
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
2500 р
Остеопат
2500 р
Невролог (невропатолог)
2500 р
Вторичный приём взрослых
Мануальный терапевт
2200 р
Остеопат
2200 р
Невролог (невропатолог)
2200 р
Вторичный приём детей
Мануальный терапевт
2200 р
Остеопат
2200 р
Невролог (невропатолог)
2200 р
Хабаровск, ул. Владивостокская, 22
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
2500 р
Остеопат
2500 р
Невролог (невропатолог)
2500 р
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
2500 р
Остеопат
2500 р
Невролог (невропатолог)
2500 р
Вторичный приём взрослых
Мануальный терапевт
2200 р
Остеопат
2200 р
Невролог (невропатолог)
2200 р
Вторичный приём детей
Мануальный терапевт
2200 р
Остеопат
2200 р
Невролог (невропатолог)
2200 р
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