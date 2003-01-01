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Донцов Олег Геннадьевич
6.6
2

Донцов Олег Геннадьевич

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Педиатрия", 1986 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Неврология", 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Неврология детского возраста, Казанский ГИДУВ им. В.И. Ленина, г. Казань, 1991 г.
  • Неврология (детская), ДВГМУ, 2003 г.
  • Мануальная терапия, ДВГМУ, 2005 г.
Еще 9
Участие в ассоциациях
  • Член Русской Остеопатической ассоциации.
Опыт работы
  • С 2016 г. - невролог, мануальный терапевт, Нейроклиника.
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Адреса и стоимость приёма
Нейроклиника
Хабаровск, ул. Лермонтова, 3
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
2500 р
Остеопат
2500 р
Невролог (невропатолог)
2500 р
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
2500 р
Остеопат
2500 р
Невролог (невропатолог)
2500 р
Вторичный приём взрослых
Мануальный терапевт
2200 р
Остеопат
2200 р
Невролог (невропатолог)
2200 р
Вторичный приём детей
Мануальный терапевт
2200 р
Остеопат
2200 р
Невролог (невропатолог)
2200 р
Нейроклиника
Хабаровск, ул. Владивостокская, 22
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
2500 р
Остеопат
2500 р
Невролог (невропатолог)
2500 р
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
2500 р
Остеопат
2500 р
Невролог (невропатолог)
2500 р
Вторичный приём взрослых
Мануальный терапевт
2200 р
Остеопат
2200 р
Невролог (невропатолог)
2200 р
Вторичный приём детей
Мануальный терапевт
2200 р
Остеопат
2200 р
Невролог (невропатолог)
2200 р
2 отзыва

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