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Донская Анастасия Алексеевна
Донская Анастасия Алексеевна
Рентгенолог
Стаж 12 лет
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Информация о враче
Образование
ГБОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Высшее образование - специалитет, магистратура "Педиатрия" 2013г.
ГБОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Интернатура "Рентгенология" 2015г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МиР японской медицины
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Воронежская, 49 кор. 5
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