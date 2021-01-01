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  3. Дорофеева Ксения Павловна
Дорофеева Ксения Павловна
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Дорофеева Ксения Павловна

Эндокринолог
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Эндокринология" № 0127240978133, до 07.2021 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
1300 р
Вторичный приём взрослых
Эндокринолог
1100 р
0 отзывов

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