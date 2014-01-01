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Дорохина Марина Михайловна
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Дорохина Марина Михайловна

Косметик-эстетист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМК, 1973 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Сестринская косметология, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Натюрель
ул. Истомина, 39А
Консультация взрослых
Косметик-эстетист
По запросу
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