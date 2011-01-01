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  3. Дорохова Валентина Юрьевна
Дорохова Валентина Юрьевна
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Дорохова Валентина Юрьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Педиатрия", 1992 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Введение рассасывающихся нитей с микронасечками «Resorblift», «Choc medikal» (Франция).
  • В обществе специалистов медецинских нитевых технологий прошла обучение по методикам нитевого омоложения в косметологии/хирургии: лифтинговым, армирующим и биостимулирующим, формообразующим с использованием нитей Aptos, Silhoette soft c конусами.
  • Использование препаратов Botox, Disport, Lantox, Relatox, Kseomin.
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Адреса и стоимость приёма
Эстетик Холл
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 94
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
800 р
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