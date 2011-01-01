Дорохова Валентина Юрьевна

Введение рассасывающихся нитей с микронасечками «Resorblift», «Choc medikal» (Франция).

В обществе специалистов медецинских нитевых технологий прошла обучение по методикам нитевого омоложения в косметологии/хирургии: лифтинговым, армирующим и биостимулирующим, формообразующим с использованием нитей Aptos, Silhoette soft c конусами.

Использование препаратов Botox, Disport, Lantox, Relatox, Kseomin.