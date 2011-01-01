Дорохова Валентина Юрьевна
Стаж 17 лет
Владеет методикой Plasmolifting, в косметологии и трихологии.
Владеет лазерными методиками: Фракционный фототермолиз
- Лазерные шлифовки
- Лазерное омоложение кожи
- Эпиляция волос
- Лазерное лечение купероза, розацеа, удаление расширенных сосудов в области лица, ног, удаление гемангиом, сосудистых звездочек, удаление пигментных пятен.
Владеет методикой лечения угревой болезни препоратами изотриретиноина: роакутан, акнекутан, сотрет.
• Владеет аппаратными методиками: радиоволновый лифтинг.
• Удаление новообразований (родинок, папиллом, бородавок,жировых бляшек, кератом) с применением аппарата сургитрон, эрбиевого и неодимового лазеров.
Владеет методиками работ с поверхностными и срединными химическими пилингами
- трихлоруксусным
- феноловыми
- инновационными
Владеет лазерными методиками: Фракционный фототермолиз
- Лазерные шлифовки
- Лазерное омоложение кожи
- Эпиляция волос
- Лазерное лечение купероза, розацеа, удаление расширенных сосудов в области лица, ног, удаление гемангиом, сосудистых звездочек, удаление пигментных пятен.
Владеет методикой лечения угревой болезни препоратами изотриретиноина: роакутан, акнекутан, сотрет.
• Владеет аппаратными методиками: радиоволновый лифтинг.
• Удаление новообразований (родинок, папиллом, бородавок,жировых бляшек, кератом) с применением аппарата сургитрон, эрбиевого и неодимового лазеров.
Владеет методиками работ с поверхностными и срединными химическими пилингами
- трихлоруксусным
- феноловыми
- инновационными
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 94
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
800 р
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