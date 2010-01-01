Довженко Наталья Андреевна
Стаж 7 лет
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Ревматолог
1500 р
Врач общей практики (семейный врач)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
1400 р
Врач общей практики (семейный врач)
1400 р
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
Ревматолог
1500 р
Врач общей практики (семейный врач)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
1400 р
Врач общей практики (семейный врач)
1400 р
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