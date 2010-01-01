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  3. Довженко Наталья Андреевна
Довженко Наталья Андреевна
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Довженко Наталья Андреевна

Ревматолог, Врач общей практики (семейный врач)
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, 2010 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём взрослых
Ревматолог
1500 р
Врач общей практики (семейный врач)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
1400 р
Врач общей практики (семейный врач)
1400 р
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём взрослых
Ревматолог
1500 р
Врач общей практики (семейный врач)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
1400 р
Врач общей практики (семейный врач)
1400 р
2 отзыва

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