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  3. Дронова Ольга Владимировна
Дронова Ольга Владимировна
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Дронова Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Акушерское дело, 2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
Доступна онлайн запись
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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