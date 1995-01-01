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  3. Дротова Анна Владимировна
Дротова Анна Владимировна
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Дротова Анна Владимировна

Терапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1994 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - терапевт цеховый НУЗ "Дорожная клиническая больница", 1997 г. - 2019 г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
0 отзывов

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