Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Дрозд Татьяна Николаевна
6.0
0
Дрозд Татьяна Николаевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура, 1993 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Профпатология, 2007 г. окончания.
ИПКСЗ, Неврология, 2014 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гередюк
Ольга Анатольевна
Невролог (невропатолог)
6.0
0
Записаться
Гизатова
Евгения Владимировна
Невролог (невропатолог)
6.3
6
Записаться
Садовникова
Татьяна Юрьевна
Невролог (невропатолог)
7.4
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...