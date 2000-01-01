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  3. Дубина Евгения Александровна
Дубина Евгения Александровна
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Дубина Евгения Александровна

Челюстно-лицевой хирург
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Стоматология, 2000 г. - 2005 г. окончания.
  • ДВГМУ, Стоматология ВС, 2009 г. - 2011 г.
  • ТГМУ, Стоматология Хирургическая, 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология Хирургическая, 2017 г.
  • ИПКСЗ, Челюстно - лицевая хирургия, 2016 г.
  • ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2017 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
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