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Дубина Евгения Александровна
6.0
0
Дубина Евгения Александровна
Челюстно-лицевой хирург
Стаж 15 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Стоматология, 2000 г. - 2005 г. окончания.
ДВГМУ, Стоматология ВС, 2009 г. - 2011 г.
ТГМУ, Стоматология Хирургическая, 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология Хирургическая, 2017 г.
ИПКСЗ, Челюстно - лицевая хирургия, 2016 г.
ИПКСЗ, Стоматология терапевтическая, 2017 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Челюстно-лицевой хирург
По запросу
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