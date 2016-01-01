Дубинецкая Инна Александровна
Стаж 3 года
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1200 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1300 р
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