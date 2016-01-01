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  3. Дубинецкая Инна Александровна
Дубинецкая Инна Александровна
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Дубинецкая Инна Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • Буковинский государственный медицинский университет, специальность "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Неврология", 2016 г. окончания.
  • Сертификат по специальности неврология № 0127240940501, от 31 июля 2016.
Курсы повышения квалификации
  • Курс "Вопросы гериатрии", г. Хабаровск, 2016г.
  • Курс "Вопросы гериатрии", г. Хабаровск, 2016г.
  • Научно-практическая школа "Дисфункциональные неврологические расстройства в клинической практике", г. Хабаровск, 2016 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - невролог, Федеральное Государственное Казенное Учереждение "301 ВКГ" МО РФ, 2016-2018 гг.
  • Врач - невролог, ООО "МиРиТ", 2019 г. - н.в.
  • Врач - невролог, ММЦ "Медикал Он Груп", 2019 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1200 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Medical On Group
ул. Серышева, 34
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1300 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1000 р
Medical Center
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1300 р
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